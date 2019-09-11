Президент Чехии: Косову не место среди демократических стран

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что непризнанному Косову не место среди демократических стран, так как в руководстве Приштины есть лица, подозреваемые в совершении военных преступлений. Об этом он заявил в среду в Белграде на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Трибунал в Гааге некоторое время назад сообщил о существующих подозрениях в совершении военных преступлений в отношении косовских представителей. Думаю, что именно поэтому подал в отставку председатель правительства Косова. Позвольте мне выразить хотя и личное, но тем более сильное мнение: страна, которую возглавляют военные преступники, не должна находиться в сообществе демократических государств", - заявил он.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи ранее назначил досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании на 6 октября 2019 года. Решение было принято в связи с самороспуском парламента непризнанного образования, произошедшим 22 августа после ухода косовского премьера Рамуша Харадиная в отставку из-за с вызова на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений на территории края в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".