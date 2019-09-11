МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев

ТАЛЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна, - заявил он порталу ERR. - Кроме выполнения Украиной объективных условий [для введения режима], это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз".

Он добавил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве своем имеют рабочую визу.

"Для работы гражданам Украины необходимо иметь рабочую визу [Эстонии], и большинство украинцев, приезжающих сюда работать, ее имеют, - сказал Рейнсалу. - Предотвращением злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок".

Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны. Как он отметил, Эстония должна иметь возможность решать, в каком порядке и на какой срок впускать приезжих.

ЕС ввел безвизовый режим для граждан Украины с 11 июня 2018 года. Граждане этой страны получили возможность находиться в ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода.