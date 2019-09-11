В ФАТХ пообещали защитить от Нетаньяху территории на Западном берегу

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ФАТХ не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху присоединить территории на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении движения, распространенном в среду агентством WAFA.

В ФАТХ подчеркнули, что "палестинский народ не уступят прихотям и решениям Нетаньяху". "Мы и впредь будем противостоять подобным действиям, которые потерпят неудачу благодаря стойкости и непоколебимости палестинцев <...>. Наш народ, который вел борьбу более ста лет, продолжит ее с той же решимостью для достижения своих законных национальных прав жить свободно и независимо", - отмечается в заявлении.

Движение призвало международное сообщество оказать противодействие "амбициям Нетаньяху, если оно все еще хочет продвинуться в сторону справедливого и прочного решения" палестино-израильского конфликта путем создания двух независимых государств. "Призываем палестинский народ к единству, чтобы противостоять сделке века и всем попыткам ликвидировать палестинское дело, а ХАМАС (контролирует сектор Газа) - разорвать порочный круг раскола <...> и начать противостоять самым опасным в истории палестинского народа событиям, когда на кон поставлены наши судьба и существование", - отметили в ФАТХ.

Во вторник в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

Ранее с осуждением Нетаньяху выступила Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества, которая намерена в ближайшее время провести экстренное заседание на уровне глав МИД по просьбе Саудовской Аравии. Комментируя заявления израильского премьера, президент Государства Палестина Махмуд Аббас пригрозил в случае аннексии разорвать все прежние соглашения с Израилем. "Мы имеем право защищать свои права и достигать наших целей всеми доступными средствами, независимо от последствий, поскольку решения Нетаньяху противоречат резолюциям ООН и международному праву", - подчеркнул он.