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Глава МИД Армении назвал углубление сотрудничества с Вашингтоном приоритетом Еревана

Зограб Мнацаканян также подтвердил готовность армянской стороны продолжить свое участие в деле сохранения международной безопасности

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Углубление партнерских и дружественных отношений с США было и остается одним из приоритетов внешней политики Армении. Как в среду сообщают из пресс-службы МИД страны, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи с помощником заместителя секретаря по обороне США Лорой Купер.

"Собеседники также подчеркнули, что визит Купер в Армению является хорошей возможностью рассмотреть те направления, которые позволят расширить сотрудничество между двумя странами по вопросам глобального мира и безопасности в регионе. Стороны также высоко оценили участие официального Еревана в программе НАТО "Партнерство во имя мира", а также в миссии альянса "Решающая поддержка" в Афганистане", - говорится в релизе пресс-службы МИД страны.

В этом контексте Мнацаканян подтвердил готовность армянской стороны продолжить свое участие в деле сохранения международной безопасности.

Глава МИД Армении и помощник заместителя секретаря по обороне США также обсудили вопрос нагорнo-карабахского урегулирования.

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