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Нетаньяху 12 сентября в Сочи встретится с Шойгу

В ходе визита в РФ израильского премьера будут сопровождать глава Совета нацбезопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху 12 сентября в ходе визита в Сочи встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщила в среду канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху завтра (12 сентября) направится с визитом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональную проблематику и ситуацию в Сирии с упором на усовершенствование механизмов военной координации", - говорится в заявлении. "Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу", - добавили в канцелярии.

В ней уточнили, что в ходе визита в Россию Нетаньяху будут сопровождать глава Совета национальной безопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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