Посол Ирана в Лондоне заявил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть частной компании

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Иранский танкер Adrian Darya 1 продал находившуюся на борту нефть частной компании и в результате не нарушил взятых Тегераном обязательств. Об этом в среду заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад.

"Танкер Adrian Darya продал свою нефть в открытом море частной компании, в результате обязательства нарушены не были", - цитирует Баединежада агентство Fars. Также на своей странице в Twitter посол написал, что на встрече с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом он указал на незаконность задержания английской стороной иранского танкера.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало во вторник посла Ирана, заявив ему о нарушении Тегераном гарантий относительно маршрута движения иранского танкера Adrian Darya 1, освобожденного властями Гибралтара. По версии МИД, Тегеран "неоднократно гарантировал правительству Гибралтара, что Grace 1/Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть ни одному субъекту, находящемуся под санкциями ЕС в Сирии или где бы то ни было".

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.