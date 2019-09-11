Лидер оппозиции назвал Санчеса худшим премьером в демократической истории Испании

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Глава оппозиционной Народной партии (НП) Испании Пабло Касадо назвал исполняющего обязанности премьера Педро Санчеса худшим главой правительства в демократической истории страны. Соответствующее заявление лидер НП сделал в среду в ходе дебатов в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) королевства.

"Вы худший председатель [правительства] в истории демократии, и надеюсь, что будете [занимать этот пост] самый короткий [срок]", - сказал Касадо. По его мнению, "уже стало ясно", что Санчес хочет созыва внеочередных всеобщих выборов 10 ноября из-за провала переговоров по формированию правительства.

Глава НП также сравнил и.о. главы правительства Испании с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. "Вы начинаете напоминать Джонсона, он искорежил закон, чтобы закрыть парламент, а вы искорежили регламент [испанского парламента], чтобы не нести ответ перед ним", - считает Касадо.

В Испании уже более четырех месяцев члены правительства находятся в статусе и.о., поскольку прошедшим в парламент партиям не удается одобрить кандидатуру премьера. На пост главы кабмина претендует генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

25 июля Конгресс депутатов не утвердил в ходе второго тура голосования кандидатуру генсека ИСРП на пост главы кабмина. Теперь партии должны попытаться договориться по этому вопросу до 23 сентября.

В течение этого периода лидер социалистов может снова предпринять попытку получить доверие Конгресса депутатов. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов, которые могут состояться 10 ноября.