Квициния подал иск в суд с требованием отменить итоги выборов президента в Абхазии

СУХУМ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни"), кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния подал иск в Верховный суд республики с требованием отменить итоги выборов главы государства, которые прошли 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в штабе Квицинии.

"Алхас Квициния подал иск в ВС. Он оспаривает законность решения ЦИК по итогам второго тура президентских выборов", - сказали в штабе лидера оппозиции.

В иске Квициния просит признать итоговый протокол второго тура выборов незаконным и отменить решение ЦИК об итогах выборов. По мнению истца, выборы прошли с нарушениями.

Ранее Квициния сообщал, что будет добиваться новых выборов. Он говорил, что итоги выборов необходимо отменить на основании статьи 19 закона о выборах президента.

Закон о выборах

"Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него", - говорится в статье закона о выборах президента Абхазии. В ней уточняется, что явка должна превысить 25% от числа граждан, внесенных в списки избирателей.

Согласно окончательным данным ЦИК, Хаджимба набрал во втором туре выборов президента Абхазии 47,39% голосов избирателей (39793), Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов.

По мнению Квицинии, Хаджимба не должен считаться избранным президентом, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и "против всех".