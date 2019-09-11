Трюдо в годовщину терактов 11 сентября призвал помнить о тех, кто помогал пострадавшим

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Человечество должно помнить о доброте, отзывчивости и самопожертвовании людей, стремившихся оказать помощь пострадавшим при терактах 11 сентября 2001 года в США. Об этом говорится в распространенном в среду специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приуроченном к годовщине крупнейших терактов в истории Соединенных Штатов.

"Сегодня, в 18-ю годовщину этой трагедии, мы вспоминаем почти 3 тысячи жертв нападения, в том числе 24 канадцев. Мы выражаем наши соболезнования тем, кто скорбит о потере своих близких", - сказал он.

Трюдо напомнил о подвиге тех, кто первыми бросились оказывать помощь людям, порой ценой своей собственной жизни. "Сквозь разрушения и обломки [конструкций зданий] пожарные, полицейские, военнослужащие и простые люди мчались по ступеням падающих башен [Всемирного торгового центра], чтобы спасти выживших, и несколько дней сражались, чтобы потушить пламя в Пентагоне, - подчеркнул глава канадского правительства. - В день, когда мы стали свидетелями таких мрачных и страшных событий, они показали нам всю силу человеческой доброты и отзывчивости".

Премьер-министр также рассказал о гостеприимстве своих соотечественников, которые оказывали помощь тысячам авиапассажиров, чьи рейсы из-за терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне были перенаправлены в Канаду. По его словам, в аэропорт 10-тысячного города Гандера 11 сентября 2001 года прибыли сразу 38 бортов с 6,6 тыс. пассажиров.

18 лет назад 19 террористов из террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.