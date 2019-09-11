Глава МИД Молдавии: Кишинев не будет пересматривать политику в отношении ЕС и НАТО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кишинев не намерен пересматривать принципы внешней политики, в том числе в отношении Евросоюза и НАТО. Об этом заявил в среду глава МИД Молдавии Николай Попеску на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

Он подчеркнул, что правящая в Молдавии коалиция не будет "пересматривать те принципы внешней политики, которые стояли в основе внешней политики уже годами, иногда десятилетиями". "Этот непересмотр предыдущих соглашений и принципов предполагает непересмотр Договора об ассоциации с Евросоюзом, непересмотр и, соответственно, продолжение нашего сотрудничества по индивидуальному плану действий с НАТО с учетом нашего нейтралитета как государства", - указал глава МИД. При этом, по его словам, Кишинев стремится к нормализации отношений с Москвой.

Попеску отметил, что у нынешнего парламентского большинства в Молдавии есть политическая и экономическая поддержка всех внешних игроков. "В конце концов, наша цель - минимизировать конфликтность внешней среды, в которой оперирует Молдова, чтобы мы могли улучшить экономическое благосостояние людей", - заключил он.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая президента Игоря Додона и выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов (ПСРМ), а также проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда".