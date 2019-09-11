Аббас заявил, что аннексия части Западного берега Израилем уничтожит все шансы на мир

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Обещанная премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху аннексия части Западного берега реки Иордан уничтожит все шансы на достижение мира с палестинцами. Об этом, как передает агентство VAFA, заявил в среду президент Государства Палестина Махмуд Аббас на встрече в Рамалле с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

"Это станет концом всех шансов на мир, - сказал он. - Заявление Нетаньяху подрывает международные усилия по прекращению палестино-израильского конфликта, являясь, помимо этого, вопиющим нарушением всех международных резолюций и права".

Аббас подтвердил, что "все соглашения, подписанные с израильской стороной, будут аннулированы", если она "решит навязать суверенитет любой части оккупированной палестинской территории". Президент высоко оценил позицию Люксембурга и Европейского союза, призвав мировое сообщество "занять твердую позицию, которая вынудила бы Израиль отказаться от подобных шагов".

Во вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

Ранее с осуждением Нетаньяху выступила Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества, которая созывает 15 сентября экстренное заседание на уровне глав МИД по просьбе Саудовской Аравии для обсуждения "израильской эскалации".