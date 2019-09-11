Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В день прибытия на территорию ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона командование ВСУ рассчитывает отвлечь внимание наблюдательной миссии от продуктивной работы в районах разведения сил и средств и ремонтных работ моста через реку Северский Донец и предпринимает попытки дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий добавил, что украинские силовики обстреляли из минометов и станкового противотанкового гранатомета позиции Народной милиции в районе населенного пункта Фрунзе, в результате чего военнослужащий республики получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Представитель Народной милиции призвал наблюдателей миссии ОБСЕ оказать давление на ВСУ с целью недопущения срыва перемирия.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения. Украинские военные нарушили перемирие с ЛНР менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.