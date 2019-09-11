В Хельсинки стартовал велопробег для сбора средств на борьбу с изменением климата

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Хельсинки в среду впервые проходит благотворительный велопробег Climate Cycling с целью сбора средств на борьбу с изменением климата. Куратором мероприятия выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Некоторые организуют демонстрации в защиту климата, но нам кажется, что это на самом деле не решает никаких проблем. Как только демонстрация прошла, и все сделали на ней "селфи", ничего не меняется", - говорит автор идеи акции Йоонас Руолахти.

"Если оставить решение глобальных климатических проблем политикам, мы все будем обречены. Мы поджаримся на солнце, пока они придут к согласию о том, что нужно делать", - считает он.

Так, по его словам, весной 2019 года у него и появилась идея велопробега в защиту климата. Это событие для компаний и организаций, каждая из которых выставляет команду от двух до пяти человек и одновременно с этим жертвует несколько тысяч евро финскому отделению Всемирного фонда дикой природы на борьбу с изменением климата.

Свои команды на велопробег направили, в частности, мэрии Хельсинки и Эспоо, Финская хоккейная лига, дипмиссии Дании, Германии, Франции, Исландии, Эстонии и Венгрии в Финляндии, финское министерство окружающей среды и министерство образования и культуры, а также многие другие. В общей сложности это несколько десятков компаний и организаций, представителям которых нужно преодолеть 12 км по центральным улицам Хельсинки.

"Это прекрасная возможность показать, что компания серьезно относится к климатическому кризису и принимает меры по борьбе с ним", - отмечает Руолахти.

Изменение климата в Финляндии

В последние несколько лет морозы во многих частях Финляндии не наступали даже в декабре, а снега приходилось ждать до начала января. Период настоящей снежной зимы становился все короче. Одним из объяснений этого процесса стало потепление климата. Несколько лет назад ученые обнаружили, что в Финляндии оно происходит почти в два раза быстрее, чем в других частях планеты.

Климатические изменения заметны в Финляндии не только при взгляде на столбик термометра, но и по другим признакам. Среди них - увеличение числа бурь и ураганов, а также снижение численности характерных для тундры животных, например, песцов.

Чтобы сдержать этот процесс, власти намерены сделать страну углеродно-нейтральной уже к 2035 году. Одним из шагов в этом направлении стала, в частности, инициатива правительства по отказу от использования угля для производства электроэнергии уже к 2029 году, а также стимулирование покупки электромобилей.