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Суд Абхазии рассмотрит иск об отмене итогов выборов президента в течение 10 дней

По мнению проигравшего кандидата, Рауль Хаджимба не должен считаться избранным главой республики, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Алхас Квициния и "против всех"

СУХУМ, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии в течение 10 дней рассмотрит иск проигравшего во втором туре выборов президента оппозиционера Алхаса Квицинии об отмене результатов голосования. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

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В штабе кандидата в среду сообщили, что оппозиционер подал заявление в суд с требованием отмены итогов голосования.

"В Верховный суд поступила жалоба, на ее рассмотрение у нас есть 10 дней", - сообщила пресс-секретарь суда Эллана Джопуа. По ее словам, информация по срокам и процедуре рассмотрения иска будет в течение среды опубликована на официальном сайте суда.

В соответствии с законом о выборах президента Абхазии, решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный суд в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы.

Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов президента республики, состоявшемся 8 сентября, 47,39% голосов избирателей (39793), Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов. ЦИК утвердил итоги голосования. По мнению Квицинии, Хаджимба не должен считаться избранным президентом, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и "против всех".

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичКвициния, Алхас Алексеевич
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