Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в среду телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, тема беженцев и ситуация в Сирии и Ливии", - отмечается в сообщении.

5 сентября Эрдоган заявил, что Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада. 9 сентября представитель Еврокомиссии Наташа Берто сообщила, что Евросоюз уже предоставил Турции 5,6 млрд евро из согласованных 6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.