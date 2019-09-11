Трамп на церемонии в память о терактах 11 сентября обещал продолжить борьбу с талибами

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обещал продолжить войсковую операцию против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане и пригрозил нанести ответный удар с использованием всех имеющихся у Вашингтона средств в случае попыток осуществления новых терактов на территории Соединенных Штатов.

"У нас были запланированы мирные переговоры (с талибами - прим. ТАСС) несколько дней назад. Я отменил их, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и еще 11 ни в чем не повинных людей. Они думали, что используют эти атаки для того, чтобы продемонстрировать силу, на самом же деле они показали свою полнейшую слабость. За последние четыре дня мы сильнее наносим удары по нашим врагам, чем когда-либо прежде, и мы продолжим это делать", - сказал американский лидер в среду на церемонии в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, которая проходила у здания Пентагона. "И если вдруг они вернутся на территорию нашей страны, мы применим такую силу, какую США никогда еще раньше не задействовали, и я даже не говорю о ядерном оружии. С ними случится такое, чего они никогда не видели", - добавил президент США.

"Мы не стремимся к конфликту, но если кто-нибудь осмелится нанести удар по нашей стране, мы ответим всеми имеющимися в наличии у США силами", - подчеркнул также Трамп.

Переговоры с талибами

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана. 2 сентября американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

Теракты 11 сентября

Крупнейшую в истории США серию терактов организовали 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), захватившие 11 сентября 2001 года четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения.