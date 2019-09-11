Эксперты: "Семерка" не ведет пока углубленное обсуждение возможности восстановления G8

Одновременно он отметил, что дискуссия о возвращении к общему с Москвой формату сотрудничества, по имеющейся у него информации, была на саммите "семерки" в Биаррице в действительности гораздо менее ожесточенной и продолжительной, чем писала западная пресса. Президент США Дональд Трамп активно выступил на совещании в Биаррице, состоявшемся в конце августа, за восстановление G8.

"Разговор о России на "семерке" занял меньше времени и был менее полемическим, чем сообщалось", - сказал Бреммер. По его словам, "Трамп заявил, что хочет возвращения России и обвинил [своего предшественника в Белом доме Барака] Обаму - ложно - в выдавливании" Москвы из Группы восьми в 2014 году. "Однако союзники решили, что лучший способ справиться с непредсказуемостью и непостоянством Трампа - это игнорировать их, а не вступать в споры", - утверждал политолог.

В соответствии с его сведениями, пока вариант восстановления G8 партнерами Трампа в "семерке" серьезно не рассматривается, несмотря на позицию главы администрации США. "Никто всерьез не думает, что это даже можно обсуждать, пока, как минимум, нет урегулирования на Украине", - пояснил Бреммер.

Обещание Помпео

В свою очередь экс-заместитель генсека НАТО, бывший американский посол в Москве Александр Вершбоу выразил в беседе с ТАСС уверенность в том, что госсекретарь США Майкл Помпео выполнит публично данное обещание работать над восстановлением формата "восьмерки".

"Думаю, Помпео выполнит свое обещание предпринять попытку выполнить распоряжения Трампа. Однако он натолкнется на мощное противодействие со стороны других партнеров по G7 и иных союзников США, не говоря уже о Киеве. Вдобавок действия по ограничению свободы маневра Трампа способен предпринять Конгресс [США], как было [ранее] в случае с принятием законодательства о санкциях [в отношении России]. Наконец, Трамп может решить, что выступление за участие России в G7/G8 способно поставить под угрозу поддержку его кандидатуры среди республиканцев на выборах 2020 года", - отметил Вершбоу.

На его взгляд, "Трамп заявляет, что продолжает выступать за приглашение президента [РФ Владимира] Путина в качестве гостя на следующий саммит "семерки", который пройдет в США, но это не восстановление G8". "Это можно сделать по инициативе председателя, без официального требования консенсуса [в G7]. Вместе с тем, мне кажется, это едва ли случится, если в ситуации на Украине не произойдет изменений, если большинство участников G7 будет по-прежнему против", - добавил Вершбоу.

Нужна ли G8?

Со своей стороны бывший помощник по России президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм предупредил в беседе с ТАСС, что в случае "продавливания" Трампом вопроса о возрождении "восьмерки" "многие наблюдатели в Америке и Европе" начнут задаваться вопросом, "следует ли вообще возвращать туда Москву, даже если будет прогресс по Украине и другим делам".

"Сегодня ни США, ни Европа не верят в то, что Россия находится на пути к тому, чтобы стать демократией. Так с чего бы вообще просить Россию присоединиться к странам "семерки", чтобы восстановить G8? Чему это послужит? Это лишь осложнит достижение консенсуса по иным вопросам, важным для других членов [клуба]", - пояснил свою мысль Грэм.

По его мнению, нет острой необходимости воссоздавать G8. Грэм призвал Россию не пытаться навязывать решение вопроса о воссоединении "восьмерки". "Разумеется, имеется необходимость взаимодействовать с Россией по спектру вопросов. Однако почему это должно происходить в формате G8? Значительная часть такого взаимодействия может протекать в двустороннем формате. А когда речь заходит о вопросах безопасности, имеет больше смысла создавать новый форум, в котором вместе действуют ключевые игроки по проблемам глобальной безопасности. Он бы включал некоторых, но не всех текущих участников G7, а также Китай, Индию и, возможно, отдельные другие страны", - уточнил экс-советник Трампа.

С его точки зрения, "Москве следует задаться вопросом, что она получит от новой G8". "G7 более не играет такой роли, как прежде, - ни в делах экономики, ни в делах безопасности. Членство более не несет того престижа, который был в прошлом. Большинство вопросов, интересующих Москву, лучше решать на других форумах. Одним словом, независимо от того, что может думать Трамп, многие убеждены: на сегодняшний день не существует железного довода в пользу [воссоздания] G8", - подчеркнул специалист, работающий в последние годы управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates.