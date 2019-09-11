Глава МИД Чехии не видит причин для дискуссии по независимости Косова

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек не находит оснований, чтобы начать, как предлагает президент Чехии Милош Земан, дискуссии по поводу отзыва признания независимости Косова, о котором республика объявила в мае 2008 года.

"Не вижу причин для дискуссии об отзыве признания независимости Косова, - подчеркнул Петржичек в среду журналистам. - Тем не менее я с удовольствием поговорю с господином президентом о его взглядах [по Косову]".

В среду на совместной пресс-конференции в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем Земан заявил о том, что может поставить в правительстве вопрос об отзыве признания независимости Косова. По мнению чешского лидера, непризнанному Косову не место среди демократических стран, так как в руководстве Приштины есть лица, подозреваемые в совершении военных преступлений. Как сообщило чешское агентство ЧТК, после этих высказываний Приштина отказалось от участия в запланированной в Праге встречи премьеров стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) и государств Западных Балкан.

По словам Петржичека, возможный отзыв признания независимости Косова не соответствует интересам Чехии и может негативно отразиться на безопасности Европы. Прага, подчеркнул глава МИД, поддерживает реализацию планов вступления в ЕС стран и территорий западной части Балканского полуострова.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН.

В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.