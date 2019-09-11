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Меркель поздравила Гахарию со вступлением в должность премьера Грузии

Берлин готов и впредь поддерживать Тбилиси в развитии демократических структур, заявила канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Георгия Гахарию со вступлением в должность премьер-министра Грузии. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства ФРГ.

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"Меня радует, что добрые отношения между нашими странами постоянно развиваются. Это касается ориентированного на результат сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" и Комиссии НАТО - Грузия, но также наших двусторонних отношений", - приводятся в распространенном сообщении слова Меркель.

Канцлер заверила, что Германия готова и впредь поддерживать Грузию в развитии демократических структур.

В воскресенье парламент Грузии большинством голосов выразил доверие новому правительству под премьерством Гахарии. Он официально вступил в должность в понедельник.

Теги
Меркель, АнгелаГрузияГерманияГахария, Георгий
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