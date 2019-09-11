Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила в среду медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По словам политика, Совместная следственная группа (ССГ) и нидерландский прокурор распространили письмо, где говорится, что теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых. Пири утверждала, что решение Киева включить его в список для обмена с Россией стало крайне болезненным для ее страны и близких жертв трагедии. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет. Отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - приводит медиакомпания слова евродепутата.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.