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Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Как передает Deutsche Welle, депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что, выдав Цемаха Москве, Украина нарушила обязательства по расследованию инцидента
На месте крушения Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" Михаил Почуев/ТАСС
Описание
На месте крушения Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии"
© Михаил Почуев/ТАСС

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила в среду медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

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По словам политика, Совместная следственная группа (ССГ) и нидерландский прокурор распространили письмо, где говорится, что теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых. Пири утверждала, что решение Киева включить его в список для обмена с Россией стало крайне болезненным для ее страны и близких жертв трагедии. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет. Отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - приводит медиакомпания слова евродепутата.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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