В МИД Чехии заявили, что стремятся урегулировать ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил в среду, что его ведомство намерено предпринять "определенные действия" по урегулированию ситуации вокруг установленного на площади Интербригады в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

"Мы сделаем дальнейшие шаги, чтобы ситуация вокруг памятника была урегулирована", - сказал он журналистам.

Министр выразил несогласие с заявлениями российских политиков, обеспокоенных судьбой памятника и позицией чешских властей, которые, как они считают, потворствуют инициаторам его переноса. "Я не согласен с тем, какие слова звучат в этой ситуации [в наш адрес] от представителей России. Думаю, что это не способствует развитию хороших отношений [между РФ и Чехией]. Важно, чтобы дискуссия [по памятнику] велась конструктивно и с учетом всех правовых аспектов", - сказал Петржичек.

Глава МИД 6 сентября назвал неудачными высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, который настаивает на вывозе монумента. Совет Праги-6 на заседании в четверг планирует обсудить варианты передать находящийся в собственности района памятник Коневу чешским коммерческим военно-историческим музеям или Музею Праги. Ожидается, что на заседании будет обсуждаться требование дочери маршала Натальи Коневой передать монумент в Россию.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.