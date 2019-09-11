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Посол ЕС предложил России обсудить сферу управления отходами с европейскими компаниями

Маркус Эдерер оценил российский деловой климат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер на встрече с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и послами стран - членов сообщества предложил организовать контакты с европейскими компаниями, чтобы обсудить сферу управления отходами и безотходной экономики. Об этом говорится в сообщении диппредставительства ЕС, размещенном в среду в Twitter.

"Министр Мантуров приветствовал предложение посла Эдерера организовать встречу с компаниями из ЕС для оценки совместных приоритетов в сфере управления отходами и безотходной экономики", - указывается в сообщении.

В ходе дискуссии Эдерер сделал акцент на областях потенциального сотрудничества между ЕС и РФ, а также на российском деловом климате, подчеркнув, что сообщество является основным экономическим и инвестиционным партнером России.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияЭдерер, Маркус
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