Посол ЕС предложил России обсудить сферу управления отходами с европейскими компаниями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер на встрече с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и послами стран - членов сообщества предложил организовать контакты с европейскими компаниями, чтобы обсудить сферу управления отходами и безотходной экономики. Об этом говорится в сообщении диппредставительства ЕС, размещенном в среду в Twitter.

"Министр Мантуров приветствовал предложение посла Эдерера организовать встречу с компаниями из ЕС для оценки совместных приоритетов в сфере управления отходами и безотходной экономики", - указывается в сообщении.

В ходе дискуссии Эдерер сделал акцент на областях потенциального сотрудничества между ЕС и РФ, а также на российском деловом климате, подчеркнув, что сообщество является основным экономическим и инвестиционным партнером России.