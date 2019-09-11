СМИ: в Судане власти и вооруженные группировки подписали "дорожную карту"

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Представители управляющего Суверенного совета Судана и базирующиеся в Южном Судане оппозиционные вооруженные группировки подписали в среду в Джубе соглашение о принципах, которое определяет "дорожную карту" мирного процесса между враждующими сторонами. Об этом передает телеканал Al Hadath.

От официального Хартума на церемонии подписания выступил замглавы совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Враждующие группировки в Джубе представлены Народно-освободительным движением под руководством Абдель Азиза аль-Хелу, Суданским революционным фронтом (СРФ), который является коалицией в составе Народно-освободительного движения Судана - Север (НОДС-С) Малика Акара, Движения за справедливость и равенство (ДСР) Джибриля Ибрагима, а также группировки Освободительной армии Судана под руководством Минны Минави. Все они на протяжении многих лет вели вооруженную борьбу против режима свергнутого в апреле этого года президента Омара аль-Башира и сейчас стремятся быть вовлеченными в происходящие в стране политические процессы.

Как сообщил официальный представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи Сулейман, соглашение о принципах, которое было согласовано в Джубе во вторник, предусматривает, в частности, полное прекращение огня между сторонами и возобновление переговоров 14 октября в Джубе. Переговорный процесс рассчитан на два месяца, к середине декабря стороны планируют выйти на подписание мирного соглашения. Кроме того, по его словам, достигнута договоренность об освобождении всех военнопленных и заключенных, прекращении уголовного преследования активистов вооруженных группировок, отмене ранее вынесенных заочно в отношении их лидеров смертных приговоров, а также открытии гуманитарных коридоров для оказания помощи районам, пострадавшим от боевых действий.

Достижение мирного соглашения между властями Судана и вооруженными группировками сможет положить конец многолетним конфликтам в Дарфуре, а также Южном Кордофане, регионе Голубой Нил и других районах страны.