В Кишиневе зажгли олимпийский огонь возле стадиона, протестуя против его передачи США

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Активисты зажгли олимпийский огонь возле разрушенного в центре столицы Молдавии Республиканского стадиона - это флэшмоб против решения властей передать его территорию под строительство посольства США. Около восьмидесяти из них выстроились в шеренгу и по команде зажгли цветные дымовые шашки, символизирующие олимпийские кольца. Пока они горели, участники акции замирали в стойке, символизирующей тот или иной вид спорта.

"Мы хотели напомнить, что когда-то на Республиканском стадионе проходили международные соревнования, а через Молдавию и Кишинев проносили олимпийский огонь во время московской Олимпиады. И показать, что кишиневцы дорожат историей своего города, привлечь внимание общественности и СМИ к тому, что стадион разрушают", - рассказал собравшимся организатор флэшмоба, художник Павел Брэила. По его словам, акция неслучайно была приурочена к 11 сентября.

"Разрушение исторического памятника можно классифицировать как террористический акт", - пояснил художник. Он заверил, что акции в поддержку сохранения стадиона, за которые уже высказались тысячи горожан, продолжатся. В частности, в ближайшее время активисты созданной для его защиты гражданской платформы "Стадион" планируют организовать уборку территории комплекса, "чтобы показать обществу, что это публичное пространство".

Решение прежнего правительства Павла Филипа о передаче США территории главного стадиона Молдавии вызвало возмущение в обществе и было заблокировано президентом страны Игорем Додоном еще в 2018 году. Вместо посольства глава государства предложил благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам посоветовал подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей. Эта критика усилилась, когда уходивший кабинет Филипа в срочном порядке попытался на последнем заседании заверить все документы, однако под давлением общественности это решение было признанно незаконным.

Сооруженная в 1951 году по указанию Леонида Брежнева арена вмещала около 22 тыс. зрителей, а ее футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру" - здесь проводились матчи сборных СССР, Германии, Италии, а также таких именитых клубов, как бразильский "Фламенго", немецкие "Айнтрахт" и "Боруссия", греческий "Олимпиакос", устанавливались мировые рекорды в других видах спорта. Однако, за годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, но средств на воплощение проекта не нашлось.