Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

ТАСС, 11 сентября. Трамп заявил, что Болтон совершал ошибки в своих рекомендациях и не находил общего языка с важными людьми в администрации. Также Болтон придерживался неверой позиции по Венесуэле, отметил глава Белого дома. - Reuters.



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