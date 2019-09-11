Президент Ирана заявил, что шаги по сокращению ядерных обязательств обратимы

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Действия Ирана в рамках третьего этапа по сокращению обязательств по ядерной сделке обратимы. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с главой Франции Эмманюэлем Макроном, которые прошли в среду.

"Третий этап Ирана проходит под надзором МАГАТЭ и в любом случае является обратимым", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. Он добавил, что "в случае, если европейцы полностью выполнят условия ядерной сделки, Иран готов полностью вернуться к соглашению".

По словам президента Ирана, "Совместный всеобъемлющий план действий был хорошей возможностью для Европы осуществить инвестиции в иранскую экономику". "ЕС и в особенности Франции необходимо сделать шаги для сохранения ядреной сделки", - подчеркнул он.

6 сентября Тегеран приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки, в ходе которого страна отказалась от соблюдения ограничений на атомные исследования. По заявлению иранской стороны, действия продиктованы тем, что европейские участники соглашения не в полной мере выполняют свои обещания. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Третий 60-дневный срок истек 5 сентября.