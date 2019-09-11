Джонсон заявил, что выступает за отмену "бэкстопа" в любом виде

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает за отмену механизма "бэкстоп" в соглашении с ЕС по Brexit в любом виде - и применительно исключительно к Северной Ирландии, и ко всей Великобритании. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы британцев в прямом эфире в Facebook .

Механизм "бэкстопа" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии и вместе с ней остальной Великобритании в составе таможенного союза ЕС. Однако, по последней информации британских СМИ, Евросоюз надеется, что Лондон согласится на вариант так называемого узкого "бэкстопа" и таким образом переговоры о Brexit смогут, наконец, сдвинуться с мертвой точки. Такой механизм распространялся бы исключительно на Северную Ирландию, которая осталась бы на время частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Вся же остальная Великобритания, согласно этим планам, смогла бы вести независимую от Евросоюза торговую политику, получив возможность свободно заключать договоры с другими странами по всему миру.

"Бэкстоп" будет исключен из соглашения [с ЕС], я очень надеюсь на это, я настаиваю на этом, потому что это единственная возможность достичь сделки. Британский парламент не примет соглашение в нынешнем виде", - сказал Джонсон.

"Чрезвычайно важно понимать, что мы не допустим "бэкстопа", распространяющегося исключительно на Северную Ирландию, это не подходит для Великобритании. Мы должны выйти полностью и безраздельно [из ЕС] и решить проблемы Северной Ирландии, и я абсолютно уверен в том, что мы можем сделать это", - сказал Джонсон.

"Мы покинем ЕС 31 октября, мы не должны продлевать переговоры", - добавил премьер-министр. "Мы хотим достичь сделки, но я уверен, что Великобритания отлично справится и без сделки", - заверил Джонсон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.