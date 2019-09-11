Reuters: нигерийский суд отказался пересматривать результаты президентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Электоральный трибунал Нигерии, являющийся в соответствии с конституцией высшим арбитром в избирательной системе страны, отказался пересматривать результаты прошедших в минувшем феврале президентских выборов, на которых победил Мухаммаду Бухари. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Иск в трибунал подал лидер оппозиции Атику Абубакар из Народно-демократической партии.

Объявляя о решении суда, один из пяти его членов Мухаммед Гарба отметил, что заявители не смогли предоставить никаких оснований в пользу своего требования. "Настоящая петиция отклонена", - заявил он.

Оппозиция заявляла, что сторонники Бухари вмешивались в подсчет голосов, а сам кандидат предоставил о себе неверные анкетные данные.

Нынешнее решение означает, что у политических противников Бухари исчерпаны все существующие законные возможности добиться отмены его победы, подчерчивает нигерийская газета Daily Post.

На состоявшихся в Нигерии 23 февраля 2019 года президентских выборах победу одержал Мухаммаду Бухари. На высший пост претендовали более 70 кандидатов, однако основная борьба развернулась между двумя представителями мусульманского Севера: действующим президентом Мухаммаду Бухари и выдвинутым Народно-демократической партией бывшим вице-президентом, крупным предпринимателем Атику Абубакаром.