CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет. С таким утверждением выступил в среду американский телеканал CNBC.

По словам его источников, испытания крылатой ракеты Skyfall прошли один раз в этом году и четырежды в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Американская разведка установила, что самый длительный полет превышал две минуты, образец ракеты преодолел расстояние 35,4 км. Самый короткий полет продолжался четыре секунды на расстояние 8,05 км. Все испытания Skyfall завершились неудачно, утверждают собеседники CNBC.

По их версии, тесты показали, что ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Американский телеканал увязывает эти сведения с происшествием в Архангельской области.

После инцидента с жидкостной двигательной установкой на военном полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа, президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон многое понял в связи с этим. "США многое поняли после взрыва ракеты в России, - отметил он. - У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард". Глава государства также проинформировал об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".