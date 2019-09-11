Организация американских государств обсудит предоставление военной помощи Венесуэле

ТАСС, 11 сентября. Организация американских государств (ОАГ) согласилась обсудить механизм применения Межамериканского договора о взаимной помощи (TIAR) по отношению к ситуации в Венесуэле. Речь идет о документе, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие.

"Страны, участвующие в TIAR, одобрили созыв Консультативного органа Межамериканского договора о взаимной помощи 12 голосами "за" при пяти воздержавшихся и одном отсутствующем", - говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter ОАГ. Соответствующее решение было принято на встрече представителей организации в Вашингтоне.

В свою очередь, венесуэльская газета El Nacional сообщила, что речь идет о "первом шаге" к применению TIAR в отношении Венесуэлы. По информации издания, страны - члены ОАГ аргументировали свое решение тем, что "венесуэльский кризис представляет собой явную угрозу миру и безопасности в регионе".

В число стран, которые поддержали решение о созыве консультативного органа, вошли Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Парагвай, Сальвадор, США и Чили. Кроме того, за соответствующую резолюцию голосовала и венесуэльская оппозиция. Именно ее делегаты признаются в ОАГ законными представителями своего государства после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента республики. Воздержались Коста-Рика, Панама, Перу, Тринидад и Тобаго и Уругвай.

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран, входящих в ОАГ. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора. Несмотря на тот факт, что документ был подписан в 1947 году, последнее государство - участник пакта ратифицировало его лишь в 1982 году.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения. В июле парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил возвращение страны к TIAR. Однако, Верховный суд республики признал это решение недействительным.