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Власти Мексики закрыли ряд АЗС за отказ продавать бензин силовикам

Сотрудники этих заправок, по данным СМИ, не отпускали горючее правоохранительным органам по приказу преступного сообщества

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры закрыли девять АЗС и приостановили работу еще трех в мексиканском штате Тамаулипас за отказ продавать бензин силовикам. Об этом сообщил в среду телеканал Televisa.

Сотрудники этих автозаправок в городе Нуэво-Ларедо на границе с США в течение недели не отпускали горючее правоохранительным органам как регионального, так и федерального уровня по приказу преступного сообщества "Картель северо-востока". Формальным поводом для прекращения их работы власти назвали "дискриминационный подход" к обслуживанию клиентов. По официальным данным, из 66 городских АЗС 54 продолжают работать в обычном режиме.

В Мексике в последние годы наблюдается масштабный разгул насилия. В первой половине 2019-го от рук преступников в стране погибли свыше 17,6 тыс. человек - на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений". В начале сентября глава государства назвал борьбу с преступностью своей главной задачей.

Теги
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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