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МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений по поводу встречи Земана с русинами

Посла вызвали в связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов", отметили в ведомстве

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. МИД Украины в среду вызвал посла Чехии для разъяснений по поводу встречи президента Милоша Земана с представителями общины русинов. Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в заявлении, посол был вызван "в связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".

"Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, - говорится в сообщении МИД Украины. - Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию".

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Земан, МилошУкраинаЧехия
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