AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного

ТАСС, 11 сентября. По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны). Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в малийской армии.

"Конвойный отряд попал в засаду в 20 км от населенного пункта Гундам. В результате один военнослужащий погиб, семеро получили ранения, двое из них - тяжелые", - отметили они. В ходе нападения боевики, передвигавшиеся на пикапе, использовали самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие.

В район Гундам направлено подкрепление. Раненые солдаты доставлены в армейский госпиталь в городе Тимбукту.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. В октябре 2018 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.