Делегации спецслужб ШОС обсудят борьбу с беспилотниками террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят в четверг в Санкт-Петербурге вопрос борьбы с беспилотниками, применяемыми террористами. Проблема станет одной из ключевых на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое под председательством российской стороны пройдет в Константиновском дворце в Стрельне. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете.

Стороны обменяются имеющимся опытом противодействия использованию беспилотных летательных аппаратов в террористических целях. Кроме того, другой темой встречи станут вопросы социальной реабилитации и реинтеграции в общество лиц, возвращающихся на родину из зон террористической активности и непричастных к террористической деятельности (включая женщин и детей - прим. ТАСС).

В 35-м заседании Совета РАТС ШОС, которое пройдет под председательством первого заместителя директора ФСБ России генерала армии Сергея Смирнова (Россия в этом году председательствует в Совете), примут участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и постоянно действующего исполнительного комитета РАТС ШОС.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата, пресекать полеты беспилотников в конкретных ситуациях, в том числе посредством подавления сигналов их дистанционного управления или уничтожения самих аппаратов.