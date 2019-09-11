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Венесуэла предоставит ООН доказательства планирования терактов с территории Колумбии

Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса отметил, что Венесуэла может показать точное местоположение мест, где планировались атаки, а также предоставить фотографии и свидетельские показания

КАРАКАС, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы предоставит ООН доказательства того, что на территории Колумбии велась подготовка терактов в соседней стране. Об этом заявил в среду глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы доведем до сведения ООН неопровержимую информацию, а не абсурдные домыслы, как это делает Колумбия. Мы покажем точное местоположение и фотографии, предоставим свидетельские показания, раскроем даты, имена и их связи - все, что связано с террористическими атаками, которые готовились на территории Колумбии в отношении Венесуэлы", - написал он в Twitter.

В конце августа министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правоохранительные органы республики предотвратили взрывы в зданиях суда и Сил специального назначения. В ходе операции по поиску организаторов атак был задержан один подозреваемый, который в своих показаниях сказал, что подготовка к терактам координировалась с территории Колумбии.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

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КолумбияВенесуэла
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