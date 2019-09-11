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Палестино-израильский конфликт

Авиация Израиля поразила военные цели ХАМАС в секторе Газа

В армии Израиля сообщили, что подняли в воздух истребители в ответ на совершенные в вечером 11 сентября ракетные обстрелы территории еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в четверг удары по нескольким военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенные в среду вечером ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа. В ответ некоторое время назад истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными заявлении. "Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - указали в пресс-службе.

В среду израильские военные сообщили, что засекли запуск из палестинского анклава трех ракет в сторону еврейского государства. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало. Обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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