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Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости в военных учениях

При этом госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс отметил, что "никакие каналы не закрывались", Рига и Москва поддерживают контакты, в том числе по линии министерств иностранных дел

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Россия должна продемонстрировать большую открытость в плане проведения военных учений в балтийском регионе. Об этом заявил в среду ТАСС государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс на полях конференции в Гудзоновском институте.

"Я думаю, что после многих событий 2014 года (начала внутриполитического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией - прим. ТАСС) есть разные варианты снижения напряженности, - сказал он, рассуждая о перспективах диалога между РФ и НАТО. - Например, Россия должна быть гораздо более открытой в плане военных учений. Есть и другие вещи". "Латвия и Россия поддерживают контакты, в том числе по линии министерств иностранных дел. Никакие каналы не закрывались", - добавил госсекретарь ведомства.

На вопрос, планируется ли развертывание дополнительной инфраструктуры альянса в регионе, Гарисонс отметил, что различные силы НАТО и так уже размещены. "Обсуждений о новых размещениях не было", - сказал он.

Военная техника и солдаты США размещены в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve с апреле 2014 года в целях "усиления восточного фланга НАТО". В рамках этой миссии в республике находятся порядка 150 военнослужащих из 3-го батальона 1-й бригады боевой авиации США, которые при поддержке 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk служат на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой.

Дивизия НАТО "Север"

 Гарисонс заявил, что штаб многонациональной дивизии НАТО "Север" в Латвии достигнет первичной оперативной готовности в начале 2020 года.

"Между США и странами Балтии сложилось очень тесное военное сотрудничество на постоянной основе, - сказал он. - Взаимодействие осуществляется на экспертном и министерском уровнях". "Особенно важно, что в регионе установлено командное управление, - отметил Гарисонс. - Мы серьезно продвинулись в создании многонациональной дивизии "Север". К началу 2020 года штаб дивизии перейдет в первичную оперативную готовность, полная готовность обеспечит координацию командования силами в регионе".

Госсекретарь ведомства выразил удовлетворение выделяемой Соединенными Штатами помощью и американским присутствием в регионе. "Конечно, мы хотим увеличения содействия в долгосрочной перспективе", - сообщил он.

Штаб дивизии "Север" открылся на военной базе в Адажи 8 марта этого года. В числе его задач - планирование обороны, а также организация и проведение учений и другой военной деятельности для улучшения взаимодействия сил Североатлантического альянса при совместном выполнении задач. Штаб войдет в общую командную сеть НАТО, которая отвечает за оборону в Балтийском регионе.

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