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Генсек ООН раскритиковал предвыборное заявление Нетаньяху об оккупации Иорданской долины

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу предвыборного заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении оккупировать часть Западного берега реки Иордан.

"Генеральный секретарь обеспокоен заявлением израильского премьер-министра Нетаньяху, который объявил о намерении в случае победы на выборах аннексировать Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря в качестве первого шага по установлению израильского суверенитета на всех территориях Западного берега", - говорится в распространенном в среду заявлении главы всемирной организации. По мнению Гутерриша, такие действия "будут представлять собой серьезное нарушение международного права". "Это разрушило бы перспективы возобновления переговоров, а также подорвало бы жизнеспособность двухгосударственного решения (ближневосточной проблемы - прим. ТАСС)", - уверен он.

Во вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминГутерриш, Антониу
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