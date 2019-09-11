Times: Джонсон возобновит работу парламента Британии, если так решит Верховный суд

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона согласится на возобновление работы национального парламента, если Верховный суд поддержит решение суда Шотландии, постановившего в среду, что приостановка деятельности законодательного органа не была законной. Об этом информировала в четверг газета The Times.

"Мы полностью уважаем независимость судебной системы", - приводит издание слова официального представителя канцелярии премьера. Газета расценивает их как готовность Джонсона подчиниться решению Верховного суда. Он должен рассмотреть это дело 17 сентября, и до этого момента парламент будет продолжать оставаться закрытым.

В этой связи газета Financial Times пишет в среду о том, что к вердикту Верховного суда будет привлечено огромное внимание, потому что по сути судьи должны будут решить - дезинформировал ли Джонсон 28 августа королеву Елизавету II, когда он добился от нее формального одобрения на приостановку работы парламента на пять недель. Премьер обосновал такой шаг необходимостью новому правительству, которое было сформировано лишь в конце июля, разработать программу своей деятельности. Джонсон отверг утверждения, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Однако шотландский апелляционный суд в среду постановил иначе, усмотрев в этом шаге как раз намерение Джонсона определить ход Brexit без участия народных избранников. Судьи назвали постановление о приостановке работы парламента "незаконным, а следовательно, недействительным и не имеющим юридической силы".

Financial Times обращает внимание на то, что Высокий суд Лондона также в среду вынес решение, отличающееся от вердикта в Шотландии. Он постановил, что решение Джонсона было исключительно политическим и не может быть предметом судебного рассмотрения. Большинство опрошенных газетой юристов в этой связи сомневаются, что Верховный суд постановит иначе и что он поддержит позицию шотландского апелляционного суда. По мнению издания, основной ответ, на который предстоит дать ответ судьям Верховного суда - могут ли суды вообще пересматривать рекомендации премьер-министра королеве или такие случаи попадают в "запретную зону" высокой политики, где суды не заходят на территорию неписаной конституции Великобритании.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.