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CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по национальной безопасности

Телеканал отмечает, что пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность"
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

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По словам его источников, "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".

Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад. Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

Трамп во вторник сообщил в Twitter, что отправил в отставку своего прежнего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Американский лидер в среду заявил, что рассматривает пять кандидатов на указанный пост. Трамп не назвал их имен.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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