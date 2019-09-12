АВС: умер премьер-министр Королевства Тонга

СИДНЕЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива умер в новозеландской больнице в возрасте 78 лет. Об этом в четверг сообщила телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, Похива был доставлен в одну из больниц Окленда 11 сентября из столицы Королевства Нукуалофы из-за осложнений пневмонии, который премьер страдал в последнее время. Как сообщил в своем заявлении советник Похивы, он умер около 10:00 по времени Тонга (00:00 мск).

Акилиси Похива занимал пост премьер-министра Королевства Тонга с 2014 года. Также он был депутатом местного парламента на протяжении последних 32 лет. До избрания Похива преподавал историю и социологию в университете.