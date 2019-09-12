Макрон поддержал спикера Нацсобрания Франции, которого обвиняют в незаконном обогащении

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свою поддержку спикера Национального собрания Ришара Феррана, против которого выдвинуты обвинения в незаконном обогащении. Об этом сообщила в четверг официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай в эфире радиостанции Europе-1.

"[Ферран] продолжает пользоваться полным доверием президента Франции", - подчеркнула она. Ндиай особо отметила, что спикер Национального собрания "является человеком, строго соблюдающим положения закона, его политическая биография безупречна, и ему еще предстоит долго находиться на нынешней должности".

В ночь на четверг следователи города Лилля (северная часть страны) предъявили обвинения в незаконном обогащении Ришару Феррану. В 2017 году еженедельник Le Canard enchaîné и интернет-портал Mediapart опубликовали сведения о том, что в 2011 году Ферран, находившийся тогда на посту советника регионального совета Бретани и возглавлявший местное общество взаимного страхования "Мютюэль де Бретань", арендовал для его деятельности за крупную сумму помещение, принадлежавшее его бывшей жене Франсуазе Кусталь. Также на ремонт этого помещения из общественных средств была выделена сумма в €1,66 млн.

Первое дело, открытое в 2017 году по жалобе на незаконное обогащение французской общественной ассоциации по борьбе с коррупцией Anticor, было быстро закрыто префектурой города Бреста за отсутствием состава преступления. Второе, возбужденное в конце 2018 года также по жалобе этой ассоциации, рассматривается теперь юстицией города Лилля.

Ферран является фигурой из ближайшего окружения Макрона. Он был одним из основных организаторов его президентской кампании.