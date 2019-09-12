Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС, 12 сентября. Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений. Об этом сообщает интернет-издание Janes 360 со ссылкой на помощника начальника штаба ВВС Соединенного Королевства Джулиана Болла.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Созданные Россией ракетные системы требуют, по словам Болла, от британцев немедленного ответа, поскольку мешают Лондону оперативно реагировать на меняющуюся в мире ситуацию. Они "ставят под сомнение возможности [Британии]" в этой области, заявил коммодор на выставке вооружений DSEI-2019 в Лондоне.

Противостоять такой угрозе помощник начальника штаба ВВС предлагает "коллективными условиями" с помощью искусственного интеллекта, разработки новых видов вооружений и тактики ведения военных действий.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Бастион-П" - береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.