Вышинский намерен лично присутствовать 23 сентября на заседании суда в Киеве

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский намерен присутствовать лично на предстоящем 23 сентября судебном заседании в Киеве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Игорь Мокин.

"Председательствующая судья по делу в отпуске до 23 сентября, поэтому 16 сентября (запланировано очередное заседание по делу Вышинского - прим. ТАСС) будет перенос. По моей информации, Кирилл намерен приехать уже на следующее заседание, чтобы присутствовать лично и доказывать свою невиновность", - сказал он.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.