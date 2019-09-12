Партия Зеленского намерена добиваться досрочных выборов как горсовета, так и мэра Киева

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Партия президента Украины "Слуга народа" выступила за полное обновление руководства города Киева, который имеет особый статус наравне с областями страны. Как сообщил в четверг депутат Верховной рады от правящей партии Александр Ткаченко, это будет сделано на основе нового закона о столице.

"В ближайшее время предложение будет вынесено на голосование Верховной Рады", - уточнил он.

Ткаченко также обратил внимание, что в четверг Киевсовет в очередной раз не смог собраться на заседание. "Это свидетельствует о фактической импотенции киевской власти, недееспособности мэра в управлении городом, - сказал он. - Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне".

В четверг Киевсовет не смог начать работу из-за отсутствия кворума. В этой связи нынешний мэр и одновременно глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко объявил о начале консультаций с руководителями фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий городского совета.

На минувшей неделе правительство Украины уже одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА. Ранее администрация президента Владимира Зеленского предложила разделить должности мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы КГГА.

Сам Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.