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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России - Совет ЕС.

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Brexit
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