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Лукашенко рассказал, кто должен сменить власть в Белоруссии

По мнению главы республики, это должны быть люди, способные сохранить страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на смену нынешней власти в республике должны прийти руководители, способные сохранить страну. Об этом сказал в четверг в ходе назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств, сообщает президентская пресс-служба.

"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", - сказал Лукашенко.

По его словам, такими людьми должны быть и послы. "Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР - прим. ТАСС) - в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно на кого работали", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусское внешнеполитическое ведомство должно быть "мощным с перспективными людьми".

Глава МИД Владимир Макей заверил главу государства в том, что в министерстве сформирован хороший работоспособный коллектив. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", - добавил Макей.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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