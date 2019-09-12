Лукашенко рассказал, кто должен сменить власть в Белоруссии

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на смену нынешней власти в республике должны прийти руководители, способные сохранить страну. Об этом сказал в четверг в ходе назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств, сообщает президентская пресс-служба.

"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", - сказал Лукашенко.

По его словам, такими людьми должны быть и послы. "Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР - прим. ТАСС) - в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно на кого работали", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусское внешнеполитическое ведомство должно быть "мощным с перспективными людьми".

Глава МИД Владимир Макей заверил главу государства в том, что в министерстве сформирован хороший работоспособный коллектив. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", - добавил Макей.