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МИД Украины заявил о продолжении работы по пересмотру и расторжению договоров с Россией

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Российской Федерацией и СНГ. Таким образом внешнеполитическое ведомство Украины прокомментировало распространенную в СМИ информацию о приостановке расторжения договоров РФ после избрания президентом Владимира Зеленского.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе МИД на запрос издания "Украинские новости".

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине. 

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена", - сказано в ответе.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Как отмечают эксперты, это разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений. По информации бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, озвученной в январе текущего года, Киев прекратил действие 49 договоров с Российской Федерацией, среди которых два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных соглашения. Тогда Климкин также заявил, что Украины прорабатывает второй пакет из почти 50 договоров с Россией, которые планируется расторгнуть.

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