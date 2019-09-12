Европарламент проголосует 23 октября по назначению нового состава Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) проголосует в ходе пленарной сессии в Страсбурге 23 октября по назначению нового состава Еврокомиссии, мандат которого должен начаться 1 ноября. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель ЕП Давид Сассоли.

"23 октября состоится голосование на пленарной сессии в Страсбурге. Мы будем голосовать по назначению новых еврокомиссаров", - сказал он.

Евросоюз обнародовал 10 сентября новый состав Европейской комиссии, который должен начать работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены профильными комитетами Европарламента, а затем саммитом ЕС. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами представила назначенный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам собеседований с кандидатами, которых выдвигали страны ЕС.

В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров - по одному от каждой из стран ЕС, за исключением Великобритании, которая пока еще должна покинуть сообщество до 31 октября, то есть до начала работы новой ЕК. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель. Только назначения самой фон дер Ляйен и Борреля являются окончательными, остальных еврокомиссаров еще может отклонить Европарламент, что случается довольно редко.