Reuters: власти Индии задержали почти 4 тыс. человек в Кашмире после упразднения штата

ТАСС, 12 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Индии заключили под стражу в Кашмире около 3,8 тыс. человек с момента принятия решения Нью-Дели от 5 августа об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании в регионе союзных территорий, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на данные индийского правительства.

Отмечается, что большая часть задержанных была впоследствии отпущена на свободу, однако под стражей все еще остаются около 1,2 тыс. человек.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.